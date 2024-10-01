Театр в кино: Золушка

«Золушка» — спектакль, который должна увидеть каждая маленькая принцесса! Это добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро, полная чудес, превращений и настоящего волшебства, безупречно воплощенного на одной из самых современных театральных площадок Москвы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий. А теперь и доступная в кино! Постановка — впечатляющая, зрелищная, захватывает с первых минут и смотрится на одном дыхании! Один из немногих спектаклей, способных по-настоящему удивить современного ребенка и увлечь его в мир театра. Гостеприимный Сказочник пригласит зрителей всех возрастов в увлекательную игру. И, как в любой сказке, нас ждет волшебство: тыква превратится в сверкающую карету, мыши — в величественных лошадей, Золушка — в прекрасную принцессу… Кроме традиционных героев, зрители увидят оживающие предметы — Тетушку Метлу, Дядюшку Утюга, Отважного Чайника. Музыка Леонида Вайнштейна, ученика знаменитого Кара Караева, — яркая, образная, легко запоминается. Выйдя из зала, вы еще долго будете напевать удивительные мелодии хора «Шинду-шандара», арий Золушки и Принца и головокружительных танцев из сцены на балу.