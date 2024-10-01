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Театр в кино: Золушка
Кино

Театр в кино: Золушка

«Золушка» — спектакль, который должна увидеть каждая маленькая принцесса! Это добрая музыкальная сказка по мотивам знаменитой «Золушки» Шарля Перро, полная чудес, превращений и настоящего волшебства, безупречно воплощенного на одной из самых современных театральных площадок Москвы при помощи масштабных декораций и современных голографических технологий. А теперь и доступная в кино! Постановка — впечатляющая, зрелищная, захватывает с первых минут и смотрится на одном дыхании! Один из немногих спектаклей, способных по-настоящему удивить современного ребенка и увлечь его в мир театра. Гостеприимный Сказочник пригласит зрителей всех возрастов в увлекательную игру. И, как в любой сказке, нас ждет волшебство: тыква превратится в сверкающую карету, мыши — в величественных лошадей, Золушка — в прекрасную принцессу… Кроме традиционных героев, зрители увидят оживающие предметы — Тетушку Метлу, Дядюшку Утюга, Отважного Чайника. Музыка Леонида Вайнштейна, ученика знаменитого Кара Караева, — яркая, образная, легко запоминается. Выйдя из зала, вы еще долго будете напевать удивительные мелодии хора «Шинду-шандара», арий Золушки и Принца и головокружительных танцев из сцены на балу.

Режиссёр
Дмитрий Бертман, Ялчин Адигезалов, Илья Ильин
Актёры
Анастасия Белукова, Иван Волков, Алексей Дедов, Дмитрий Янковский, Майя Барковская, Ольга Спицына, Ольга Мелкумова, Юлия Горелова, Антон Куренков, Антон Фадеев
Продолж.
86 мин.
Премьера
2024-10-01 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Балет, ТВ Драма

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