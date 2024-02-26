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Театр в кино: Стиффелио

Безусловный оперный шедевр, предвосхитивший знаменитую триаду Верди («Риголетто», «Трубадур», «Травиата») и положивший начало жанру лирической драмы. Судьба «Стиффелио» кажется нам сегодня крайне несправедливой: мировая премьера прошла неудачно, опера была истерзана цензурой, а потом забыта на долгие годы. Возрождение началось лишь в 1960-х годах, а в нашей стране опера не ставилась никогда. Российская премьера «Стиффелио», несомненно, важнейшее театральное событие сезона, открывающее публике неизвестную оперу самого известного автора. В XIX веке причиной провала и забвения произведения стал слишком острый и непривычный для того времени сюжет. Либретто написал Франческо Мария Пьяве по пьесе французских драматургов Эмиля Сувестра и Эжена Буржуа «Священник, или Евангелие и сердце». Пьеса была поставлена в 1849 году, а уже через год состоялась премьера оперы! История о женатом протестантском пасторе, способном простить супруге ее неверность, вызвала в католической Италии бурную негативную реакцию цензоров и публики (премьера состоялась 16 ноября 1850 года в театре Гранде, Триест). В творчестве Верди, который написал 26 опер, есть только один подобный пример — «Травиата». Она тоже создана на основе произведения современника — романа «Дама с камелиями» А. Дюма-сына (1848), а ее премьера в 1853 году тоже потерпела фиаско. Но дальнейшая сценическая судьба «Травиаты» кардинально отличается от «Стиффелио». Впервые в России концертное исполнение «Стиффелио» состоялось в 2020 году на Крещенском фестивале в «Новой опере» под управлением Александра Самоилэ. И вот два года спустя Александр Григорьевич Самоилэ — музыкальный руководитель и дирижер премьеры в «Новой опере». Признанный знаток итальянской оперы в целом и творчества Верди в частности, он называет «Стиффелио» «оперой-наслаждением» и подчеркивает отлично сделанные партии, ансамблевые и хоровые сцены. Екатерина Одегова, режиссер-постановщик «Стиффелио», уходит от традиционного прочтения сюжета, где в центре внимания — измена жены и вызванные ею муки ревности, а затем и выстраданное прощение мужа-священника. Режиссер сосредотачивается на том самом «больном» моменте, из-за которого опера больше чем на век исчезла со сцены. Ее интересует кризис веры главного героя — священника Стиффелио. Измена жены для него — момент истины, суровое испытание веры, которая казалась незыблемой. Создатели спектакля Екатерина Одегова и ее постоянный соавтор, художник-постановщик Этель Иошпа в поисках сценического воплощения обращаются к лучшим произведениям европейского кинематографа. Проблематика разговора человека с Богом и кризиса веры играет важную роль в шедеврах Робера Брессона — «Дневник сельского священника» (1951), Карла Теодора Дрейера — «Слово» (1955), Ингмара Бергмана — «Причастие» (1962). «Легко быть с Богом, пока не ранен в сердце…», — к такой сжатой формуле приходит Екатерина Одегова, резюмируя размышления Ингмара Бергмана и самого Джузеппе Верди. Этель Иошпа решает спектакль аскетично, в черно-белых тонах, в эстетике кино середины прошлого века, а созданные ею костюмы отсылают к дагеротипам Викторианской эпохи. Отправной точкой стали первые черно-белые фотографии этого времени, внешне транслирующие благопристойность, сдержанность, но скрывающие за недвижимыми лицами некую тайну. Так и в опере «Стиффелио» пуританская праведность оборачивается лицемерием и грехом. В лаконичном, практически пустом пространстве спектакля драма выходит на первый план — не только символически, но и буквально: постепенно надвигающаяся из глубины стена по мере действия выталкивает героев на авансцену трагедии.

Режиссёр
Александр Самоилэ, Екатерина Одегова
Актёры
Сергей Поляков, Елизавета Соина, Анджей Белецкий, Алексей Антонов, Сергей Писарев, Василий Гурылев, Ольга Терентьева
Продолж.
113 мин.
Премьера
2024-02-26 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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