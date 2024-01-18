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Театр в кино: Севильский цирюльник
Кино

Театр в кино: Севильский цирюльник

Постановка МАМТ им. К.С.Станиславского и Вл.И.Немировича-Данченко (Москва).

Действие оперы перенесено в Италию середины минувшего века. Вместо кринолинов и париков герои одеты в пиджаки, плащи и деловые костюмы и разъезжают по сцене на мотороллерах. Действие «Севильского цирюльника» происходит… Собственно, это не так уж важно, когда и где. У Бомарше в ремарках указаны «старинные испанские костюмы» персонажей, у Россини действие отнесено в XVIII век, который для Бомарше был не «старинным», а вполне ему современным. В одном из известных спектаклей Парижской оперы история, сочиненная Бомарше и Россини, вовсе то ли про турок, то ли про мавров. При любом раскладе — ситуации и персонажи все те же: хитрый, склонный к авантюрам простолюдин Фигаро, Граф (согласимся, что во многих странах графы есть и сегодня), пожилой мужчина по имени Бартоло и его молоденькая воспитанница Розина. Ситуации и персонажи — это главное. А еще важно, что Джоаккино Россини, определивший жанр своей оперы, как opera buffa, написал гениальное сочинение, полное энергии, «типичных», но от этого не менее жизненных перипетий, а его герои, равно как и герои Бомарше (как известно, Фигаро Бомарше и вовсе списывал с себя самого), вполне достоверны.

Режиссёр
Александр Титель
Актёры
Станислав Ли, Дмитрий Никаноров, Дарья Терехова, Роман Улыбин, Феликс Кудрявцев, Наталья Владимирская
Продолж.
155 мин.
Премьера
2024-01-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Опера, ТВ Драма

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