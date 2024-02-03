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Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио

Киноверсия спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио», лауреата Национальной премии «Золотая маска-2021». Фильм сделан на основе двух спектаклей Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», поставленных в Электротеатре Станиславский по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио», в которых сказка превращается в философское фэнтези. Кинотриптих снят как самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на киноязык во всей красоте технического совершенства. История о путешествующем сквозь миры Пиноккио, которого в фильме играет актриса Мария Беляева, дает зрителю магический опыт погружения в наивную и одновременно сложную, как и сам главный герой, реальность.

Режиссёр
Борис Юхананов
Актёры
Мария Беляева, Владимир Коренев, Антон Лапенко, Борис Дергачев, Дмитрий Чеботарев, Антон Филипенко, Алла Казакова, Владимир Долматовский, Ирина Савицкова, Мария Чиркова, Ульяна Лукина, Юрий Дуванов
Продолж.
269 мин.
Премьера
2024-02-03 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Драма