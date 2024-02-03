Театр в кино: Безумный ангел Пиноккио

Киноверсия спектакля Электротеатра Станиславский «Пиноккио», лауреата Национальной премии «Золотая маска-2021». Фильм сделан на основе двух спектаклей Бориса Юхананова «Пиноккио. Лес» и «Пиноккио. Театр», поставленных в Электротеатре Станиславский по пьесе Андрея Вишневского «Безумный ангел Пиноккио», в которых сказка превращается в философское фэнтези. Кинотриптих снят как самостоятельное произведение, сохраняющее смысл и нюансы спектакля, но переводящее его эстетику на киноязык во всей красоте технического совершенства. История о путешествующем сквозь миры Пиноккио, которого в фильме играет актриса Мария Беляева, дает зрителю магический опыт погружения в наивную и одновременно сложную, как и сам главный герой, реальность.