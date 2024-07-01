Театр песни «Яр»

Юбилейный концерт Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей, обладателя Благодарности мэра Москвы, Театра песни «ЯР» — «В Единстве — сила!».

В программе: золотые хиты казачьих и русских народных песен, авторские песни ансамбля, инструментальная музыка, песни «всем залом» и другие сюрпризы. Завораживающее многоголосие ансамбля и казачья удаль покорили не только отечественного зрителя, но и жителей Греции, Сирии, Южной Осетии, Казахстана, Узбекистана и др. Художественный руководитель — солист Театра песни «ЯР», Лауреат Молодежной премии Кубани, Виктор Артемьев