Танцуй со мной

Мы предлагаем посмотреть историю из жизни Мужчины и Женщины. Действие может происходить где угодно, когда угодно, в какой угодно стране, а время действия одно: наши дни.

Клубы по интересам необыкновенно популярны: есть общество рыболовов и охотников, нумизматов, филателистов, шахматистов… Наша героиня записалась в танцевальный клуб. И Он, наш герой, пришел туда же. Ну, сколько можно сидеть в четырех стенах? Жизнь устоялась: дети, внуки… Все есть! Но чего-то не хватает. Может быть, чьей-то улыбки, доброго взгляда, взаимной заботы?

Их поставили в пару. И Она, наша героиня, ему даже понравилась…

Но вдруг, без объяснений, по-английски, Он исчезает! И вот Она стоит у его квартиры, с апельсинами, и требовательно звонит…

Откроет ли наш герой дверь? Сумеют ли они найти общий язык? Понять друг друга? Что их ждет? Общая дорога или эгоизм одиночества возьмет верх? Подарит ли им судьба шанс станцевать свой танец?

Михаил Хейфец написал нежнейшую пьесу о мужчине и женщине, полную ожидания, лукавства, нетерпения, надежды, самолюбия и доверия. Зрителям предстоит увидеть волнующий спектакль и, может быть, также, как и нашим героям, сделать свой выбор…