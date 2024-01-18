Танцуй, Селедка!

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой», как 20 лет назад, и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.