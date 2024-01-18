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Танцуй, Селедка!

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой», как 20 лет назад, и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.

Режиссёр
Александра Лупашко
Актёры
Александра Бортич, Павел Майков, Анна Михалкова, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Александра Бабаскина, Павел Кузьмин, Илья Антоненко, Сергей Быхов, Бэлла Туманова, Андрей Уколов, Анна Лысенко
Продолж.
99 мин.
Премьера
2024-01-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Драма-комедия