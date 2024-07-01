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Там же, тогда же
28 октября в 19:00
Театр

Там же, тогда же

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же.

Режиссёр
Мирослав Малич
Актёры
Максим Аверин, Анна Якунина
Возраст
16+
Жанры
Драмспектакль, Современная драма