Там же, тогда же

Однажды в маленькой гостинице встречаются двое. Так начинается роман, который длится четверть века. Меняется политический строй, социальные статусы, материальное положение, рождаются и взрослеют дети. Постоянно лишь одно: они встретятся в следующем году в том же месте. Всего один раз в году, и каждый раз именно эти сутки помогают им прожить до следующей встречи. Каждый год, непременно там же и тогда же.