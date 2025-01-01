Светопись, славящая богу

24 января в 16:00 в картинной галерее «Виктор Иванов и земля Рязанская» состоится открытие выставки фотографий митрополита Рязанского и Михайловского Марка.

На представленных фотографиях запечатлены главные святыни Рязанской земли. Стены и купола древних храмов, кружевная зелень деревьев, глубина небес — все это пронизано лучами солнца: закатного, на рассвете, в трепетных предгрозовых бликах. В тишине и гармонии предстает мир в фотоработах митрополита Рязанского и Михайловского Марка. Рязанский архипастырь увлечен фотографией и очень любит Рязанский кремль. Его пейзажи, отличающиеся философской глубиной, проникнутые каким-то особым умиротворением, регулярно появляются в культурном пространстве нашего древнего города.

Главное в этих фотографиях — понимание единства красоты природы и архитектуры. В разных ракурсах, цветовых сочетаниях, силуэтах, линиях и той самой удивительной светописи, которая вошла в название выставки, прочитывается стремление выразить любовь к Отечеству, Рязанской земле, ее святыням и желание поделиться своими впечатлениями с окружающими. Выставка «Светопись, славящая Бога» неслучайно проходит в залах галереи. Она органично дополняет экспозицию произведений народного художника СССР Виктора Иванова, главной проблематикой творчества которого являются размышления о духовных основах бытия русского народа в единстве и гармонии с природой.