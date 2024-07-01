Светопись, славящая Бога

Митрополит Марк давно известен своим интересом к фотографии. Для него это не просто увлечение — снимки, сделанные главой Рязанской епархии, не раз высоко оценивали профессиональные фотохудожники. Работы священнослужителя входят в фотоальбомы, он был участником многих выставок — в том числе столичных.

Источником вдохновения для митрополита Марка чаще всего становятся храмы и монастыри. Но среди работ очень много пейзажей, есть портреты и репортажные снимки.

Места, запечатлённые на фотографиях, знакомы каждому рязанцу — Рязанский кремль, Солотчинский монастырь, Свято-Иоанно-Богословская обитель в селе Пощупово. Работы владыки Марка дают возможность увидеть их в разное время года; понять, как меняют их туман или снег, мягкие летние сумерки или холодный зимний рассвет. Есть и интересные ракурсы, позволяющие взглянуть на интересные места по-другому.

Выставка пройдет в КДЦ «Соколовка» по адресу: улица Связи, 11.