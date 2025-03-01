Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.
- Страна
- Италия, США
- Режиссёр
- Лука Гуаданьино
- Актёры
- Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю, Ангела Винклер, Малгожата Беля, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Дорис Хик, Ванда Каприоло, Алек Век, Фабриция Сакки
- Продолж.
- 152 мин.
- Премьера
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2018-11-29 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов