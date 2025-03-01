Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
Втр, 04
Срд, 05
ЦБ USD 89.25 0.99 04/03
ЦБ EUR 92.85 1.28 04/03
Нал. USD 91.50 / 91.20 03/03 18:25
Нал. EUR 96.00 / 97.00 03/03 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Зеленый сад» развеял зимнюю хандру на соревнованиях по подледной рыба...
1 марта 2025 года, Борковский затон бурлил от активност...
4 часа назад
393
Эксперты рассказали, к чему приведет теплая зима без снега в Рязанской...
Зима традиционно ассоциируется у рязанцев со снегом и м...
27 февраля 14:32
11 809
Преимущества субсидированного лизинга для бизнеса
Как программа EXEED LEASING помогает увеличить прибыль?
25 февраля 12:16
10 804
Как жить после войны? Рязанский ветеран Афганистана рассказал об адапт...
В Год защитника Отечества и накануне 23 февраля редакци...
22 февраля 18:15
16 323
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Суспирия

Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.

Страна
Италия, США
Режиссёр
Лука Гуаданьино
Актёры
Дакота Джонсон, Тильда Суинтон, Хлоя Грейс Морец, Миа Гот, Джессика Харпер, Сильви Тестю, Ангела Винклер, Малгожата Беля, Ингрид Кавен, Елена Фокина, Дорис Хик, Ванда Каприоло, Алек Век, Фабриция Сакки
Продолж.
152 мин.
Премьера
2018-11-29 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фэнтези, Фильм ужасов

Еще в кино

Кино
Мелочи жизни
Кино
Дорогая, я больше не перезвоню
Кино
Чокнутые
Кино
Королевские приключения
Кино
Северный полюс
Кино
Кончится лето
Кино
Суспирия
Кино
Миллион лайков
Кино
Один хороший день
Кино
Лига чемпионов УЕФА 2024/2025. 1/8 финала. «Реал Мадрид» — «Атлетико Мадрид»