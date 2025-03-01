Талантливая американская балерина приезжает в Берлин, чтобы присоединиться к труппе легендарной танцевальной академии. Однако в ее стенах она внезапно обнаруживает нечто зловещее и сверхъестественное. Вскоре девушка понимает, что станет следующей жертвой, если не успеет раскрыть тайну проклятия, которое окутало знаменитую балетную школу.