СУПЕРSTARS

В ролях:

Олеся Железняк — Заслуженная артистка РФ

Павел Савинков / Олег Кассин

Дмитрий Миллер

Антон Эльдаров

Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актерской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы, их фото не сходили со страниц глянцевых журналов. Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками.

И вот, спустя долгое время, они встретились снова в стремлении начать всё сначала. Но суждено ли им будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..