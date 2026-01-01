СУПЕРSTARS

В ролях:
Олеся Железняк — Заслуженная артистка РФ
Павел Савинков / Олег Кассин
Дмитрий Миллер
Антон Эльдаров
Герои этой комедии когда-то были очень знаменитой актерской парой. У них было всё — деньги, слава, красные дорожки, призы, их фото не сходили со страниц глянцевых журналов. Но это время прошло. Забвение публики и безработица обернулись предательством, изменами, расставанием, вредными привычками.
И вот, спустя долгое время, они встретились снова в стремлении начать всё сначала. Но суждено ли им будет вновь обрести любовь, вернуться в профессию и проснуться однажды утром знаменитыми?..
- Возраст
- 16+