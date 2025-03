Музыкальный фестиваль «СУПЕР ДИСКО ДЭНС». Вне времени. Вне формата.

Участники:

Reflex и Ирина Нельсон — Лучшие номера из концертного тура группы «Reflex» «20 лет»;

«Plazma» — Роман Черницын и Максим Постельный;

«Инфинити» — Таня Инфинити и Алексей Кутузов;

Солистка золотого состава группы «СТРЕЛКИ» — Юлия Беретта;

«Revoльvers» — Алексей Елистратов;

Саша PROJECT — в 2000-х тысячных ее называли «Русской Бритни Спирс».

Весь вечер с вами ведущая музыкального фестиваля «СУПЕР ДИСКО ДЭНС» — теле- и радиоведущая Ксения Стриж.

На манеже цирка встретятся звезды разных эпох и поколений, настоящие музыкальные герои своего времени.

Легенда российской поп сцены Ирина Нельсон и группа «Reflex» — их песни по-прежнему сводят с ума, так что танцы, танцы, танцы… обеспечены каждому зрителю. «Сойти с ума»,"НонСтоп", «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз» и другие хиты, которые вы все знаете наизусть. Всегда стильный и музыкальный REFLEX и его бессменная солистка Ирина Нельсон, которая продолжает радовать нас новыми хитами — порадуют зрителей большим сольным концертом.

Настоящее явление популярный музыки нулевых — группа «Plazma». Перед обаянием этих парней не смогли устоять сразу несколько поколений слушателей. По-прежнему проникновенные песни о любви затронут сердце каждого зрителя. Группа PLAZMA — первая из российских поп-групп, запевшая по-английски для русской аудитории и получившая в награду тысячи поклонников от Калининграда до Владивостока. Их песни почти сразу стали хитами, ворвавшись в чарты всех музыкальных радиостанций и телеканалов, и завоевали признание и любовь слушателей по всей России. В арсенале группы «PLAZMA» имеются такие известные хиты, как «Take My Love», «The Sweetest Surrender», «Lonely», «You'll Never Meet An Angel» и многие другие.

«Инфинити» — это популярный музыкальный проект, в который входят Таня Инфинити (вокалистка, автор стихов и музыки всех песен) и Алексей Кутузов (саунд-продюсер, композитор, аранжировщик).Визитные карточки проекта — мега -популярные треки «Где ты», «Яне боюсь», «Слёзы-вода», «Замечталась», «Когда уйдешь», «Ну и пусть», «Ты мой герой», «Я так скучаю», «Нежно», «А он такой», «Крылья», «Я тебя знаю», «Таблетка», «Увлечение», «Пусть музыка играет», «Трек», «Океан», «Ты просто космос» и др…

Солистка золотого состава группы «СТРЕЛКИ» — Юлия Беретта. В 1997 году прошла отборочный конкурс в группу «Стрелки» и стала одной из ведущих солисток «золотого» состава группы. Юлия выступала под псевдонимом Ю-Ю, работая в этой группе. Написала несколько песен для группы «Стрелки», которые вошли в альбомы группы. Вы услышите Супер Хиты группы «СТРЕЛКИ»: «Ты бросил меня», «На Вечеринке», «Ты выбираешь сам», «Дикая», «Красавчик» и другие песни.

Каждая песня в исполнении группы"Revoльvers" - это история, в которую вложено много личного, каждое выступление — это разговор со зрителем. Благодаря проникновенному голосу, обаянию, артистизму и актёрскому таланту Алексею Елистратову удается донести свою историю до каждого зрителя. В этот вечер Вы услышите и любимые хиты, такие как «Ты у меня одна», «Котенок», «Не уходи» и новые композиции, уверенно набирающие популярность. Танцевальные хиты, лирические песни и теплая дружеская атмосфера подарят самые приятные впечатления, которые надолго останутся в вашей памяти.

В 2000-х тысячных ее называли «Русской Бритни Спирс» яркая и харизматичная, она сразу завоевала популярность — певица Саша PROJECT. Исполнительница хитов: «Очень нужен ты», «Два слова о любви», «Говорила мама», «Белое платье», «Игрушка», «Невидимка», которые вошли в альбомы «Очень нужен ты» и «Говорила мама» созданные в сотрудничестве с Вячеславом Тюриным, Сергеем Ревтовым, Матвеем Аничкиным, Денисом Майдановым.

‍Ведущая музыкального фестиваля «Супер Диско Дэнс» — теле- и радиоведущая Ксения Стриж, которая сотрудничала в разные периоды своей карьеры со станциями «Радиошансон», «Авторадио», «Весна FM», Первым каналом, «Россией», ТНТ. В 1999 году Ксении Стриж присудили звание лучшего ди-джея России!!! Вскоре Ксению Стриж стали охотно приглашать на телевидение. Благодаря ей зрители до сих пор помнят программы «50/50», «У Ксюши», «Ночное рандеву» и многие другие, а ее первые интервью со звездами стали классикой светской журналистики.

Вне времени. Вне формата. Не зря фестиваль «Супер Диско Дэнс» проходит под таким девизом. Это концерт хороших песен от отличных артистов для шикарной публики.