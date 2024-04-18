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Судная ночь в Аркадии

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму…

Режиссёр
Бенджамин Брюэр
Актёры
Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Сэди Соверолл, Джо Диксон, Саманта Коклан, Дейри Макмэхон, Джоэл Гиллман
Продолж.
92 мин.
Премьера
2024-04-18 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Боевик, Триллер, Фильм ужасов

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