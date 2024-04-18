Судная ночь в Аркадии

Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей. Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме. Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути. Но однажды им придется выйти во тьму…
- Режиссёр
- Бенджамин Брюэр
- Актёры
- Николас Кейдж, Джейден Мартелл, Максвелл Дженкинс, Сэди Соверолл, Джо Диксон, Саманта Коклан, Дейри Макмэхон, Джоэл Гиллман
- Продолж.
- 92 мин.
- Премьера
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2024-04-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Боевик, Триллер, Фильм ужасов