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Стас Пьеха
26 февраля в 19:00
Концерты

Стас Пьеха

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Каждая песня этого Артиста остается в сердцах слушателей! Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на Российской сцене! Вас ждет яркий и неповторимый вечер! «Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас, — я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя. И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи!

Возраст
6+
Жанры
Поп