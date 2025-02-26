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Стас Пьеха
26 февраля 2025 в 19:00
Концерты

Стас Пьеха

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Каждая песня этого артиста остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене. Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и ротаций. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных реалити-шоу и музыкальных программах соревновательного характера.

«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя, — признается Стас. — Я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя.»

Вас ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями. И пусть этот вечер будет наполнен теплом ваших сердец, непринужденной дружеской атмосферой и прекрасной музыкой, которую подарит всем ценителям настоящего замечательный голос Стаса Пьехи.

Возраст
12+
Жанры
Поп