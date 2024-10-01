Друзья, приглашаем Вас на юбилейный концерт Ведущего коллектива Рязанской области Народного любительского художественного коллектива Рязанской области казачьего ансамбля песни и пляски «Станица Православная».

Ансамбль «Станица Православная» был создан в 2014 году на базе районного дома культуры Милославского района Рязанской области под руководством родового казака, атамана регионального отделения Союза казаков — воинов России и Зарубежья в Рязанской области Сергея Захарова. Выступление ансамбля — всегда яркое и впечатляющее действо. Звучание старинных, прадедовских мотивов искусно сочетается с современной эстрадной обработкой, что позволяет приблизить народную песню к широкой аудитории.

В программе прозвучат не только классические и издавна любимые в народе казачьи и народные песни, но и авторские композиции.