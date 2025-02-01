19 февраля (среда), в 19.00 — открытие выставки «Солотча. С любовью».

И это не просто выставка картин. Ее организаторы — активисты и защитники знаменитой Грачиной Рощи в центре нашей любимой Солотчи. Как многие из вас знают, это место хотят превратить в очередной парк/глэмпинг. Так что это — еще один шаг в борьбе за сохранение уникального места.

Вы увидите пастели и акварели поселка, созданные художниками летом на плэнерах. Также мы посмотрим фильм о том, как они создавались, будет живая музыка. И, конечно, вы узнаете новости по делу о Грачиной Роще.

За идею и организацию большое спасибо главной защитнице Рощи Диане Герасимовой.

За прекрасные картины спасибо художницам:

Ксения Фокина,

Анна Монастырева,

Алла Белоусова.

Ждем всех неравнодушных людей, кто любит величественный лес и хочет, чтобы он жил и радовал нас еще много лет.