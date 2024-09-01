СМЕЛО ВЕРЬ ТОМУ, ЧТО ВЕЧНО

15 ОКТЯБРЯ в Музейном центре РИАМЗ начинает свою работу выставка из Государственного центрального музея кино.

Дата открытия выставки выбрана неслучайно: 15 октября отмечается 210-летний юбилей со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.

Выставка представляет собой подлинный синтез искусств, объединяющих литературу, изобразительное искусство, театр, кинематограф и искусство костюма и дает уникальную возможность проследить процесс, связанный с материальным воплощением литературных произведений и биографических мотивов М.Ю. Лермонтова.

Открытие выставки состоится 15 ОКТЯБРЯ в 16:00 в Музейном центре Рязанского архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

Выставка проводится при поддержке Правительства Рязанской области, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.