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СМЕЛО ВЕРЬ ТОМУ, ЧТО ВЕЧНО
15 октября в 10:00
Выставки

СМЕЛО ВЕРЬ ТОМУ, ЧТО ВЕЧНО

РИАМЗ (Музейный центр на Соборной)

15 ОКТЯБРЯ в Музейном центре РИАМЗ начинает свою работу выставка из Государственного центрального музея кино.

Дата открытия выставки выбрана неслучайно: 15 октября отмечается 210-летний юбилей со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.

Выставка представляет собой подлинный синтез искусств, объединяющих литературу, изобразительное искусство, театр, кинематограф и искусство костюма и дает уникальную возможность проследить процесс, связанный с материальным воплощением литературных произведений и биографических мотивов М.Ю. Лермонтова.

Открытие выставки состоится 15 ОКТЯБРЯ в 16:00 в Музейном центре Рязанского архитектурного музея-заповедника (ул. Соборная, 22).

Выставка проводится при поддержке Правительства Рязанской области, Рязанского государственного областного художественного музея им. И.П. Пожалостина.

Возраст
6+