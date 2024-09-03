19 сентября (четверг) в Рязани вновь выступит московская смарт-рок группа «Лень» со своим психологическим триллером «Чудовище внутри».

Красивейшие рок-баллады, глубочайшие, трагические и смешные тексты. Драйв и стон электрогитары и тут же — флейты, дудук, балалайка, губная гармоника.

Кроме сказочных рок-хитов, блюзов, рок-н-ролла, фанка будет и несколько премьер. А еще несколько песен про психологию, психологов, гештальт и психодраму.

Ждем любителей драйва, танцев, рок-н-ролла и, конечно, психологии тоже)