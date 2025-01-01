Служебный роман

Пьеса «Сослуживцы» Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, которая стала основой для сценария к одному из самых любимых зрителем советских фильмов — «Служебного романа» 1977 года.

Сюжет знаком многим: Анатолий Ефремович Новосельцев, рядовой служащий одного статистического управления — человек робкий и застенчивый, которому хотелось бы получить вакантное место зав. отделом, но он не знает как подступиться к этому делу. Старый приятель Самохвалов советует ему приударить за Людмилой Прокофьевной Калугиной — сухарем в юбке и директором заведения.

Мы в своем спектакле решили окунуть зрителя в то, наше Советское время, время «Застоя», где мы были молоды, счастливы и куда мы хотели бы вернуться, хоть на день или хотя бы на час.

Наша машина времени отправляется, присоединяйтесь, занимайте места. Наше увлекательное путешествие начинается!