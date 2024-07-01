С 17 июля по 17 августа в Галерее «Палитра» на Первомайском проспекте, 9 проходит выставка авторской куклы Веры Новичковой «Следуй за белым кроликом».

На выставке представлены работы в технике папье-маше. Это авторские куклы Веры Новичковой по мотивам всемирно известных сказочных произведений. Здесь есть и Шалтай-Болтай — персонаж многих классических английских детских стихотворений, и Кот в сапогах из сказки Шарля Перро, и компания персонажей Льюиса Кэрролла из «Алисы в стране чудес». А на входе на выставку всех встречает скульптура-фантазия автора по мотивам бессмертной Джоконды Леонардо да Винчи.