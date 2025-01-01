Певица Слава с нетерпением ждет встречи со своими слушателями, ведь она подготовила новую программу — «Ты услышишь меня».

«Ты услышишь меня» — это ностальгия по каждой песне, которая полюбилась слушателям за многие годы. Это торжество искренности и честности. Название программы выбрано неслучайно. «Ты услышишь меня» — знаковая песня Славы, которая навсегда заняла особое место в репертуаре артистки. Она была представлена слушателям только в этом году, но ждала своего часа несколько лет. Каждый, кто слышал её, не даст соврать — она безумно проникновенна и драматична. Поклонники певицы признаются, что она помогает им в минуты отчаяния и стала для них очень личной. Такой эта композиция стала и для самой Славы. Впереди — десятки городов нашей страны и тысячи зрителей, которые вместе с артисткой будут петь самые известные треки. А дополнят программу уже полюбившиеся новинки: «Дочка-Мама», «Ты услышишь меня», «Бумеранг», «Ой всё».