Скорую вызывали?

Хочется поделиться с вами, про что наш спектакль словами Феликса Лаубе «Вот и встретились два одиночества…» Мы все любим сюрпризы и подарки, у нас их в спектакле более чем достаточно. Самых неожиданных, желанных и не очень, удивительных и не очень… Но самое главное что у одиночества появился для кого-то — друг, для кого-то — соперник. В нашем спектакле всё переплелось и самое главное у каждого в жизни наших героев появился лучик счастья.

Приходите и мы поделимся нашими лучиками счастья с вами!