Скандал заказывали?

По мотивам ранних произведений А.П.Чехова. Автор пьесы и режиссер-постановщик — Александр АНДРОСОВ.

В ролях:

Георгий ДРОНОВ — российский актер театра и кино. Широкую известность Георгию Дронову принесла роль Саши в культовом сериале «САША+МАША» и роль Костика Воронина (мужа Веры) в сериале «Воронины».

Александр АНДРОСОВ — Заслуженный артист России, российский актер театра и кино.

Мария СЛАСТЕНКОВА

Артем ГЛОТОВ

Александр СТЕФАНЦОВ

Евгений ЕЛСУКОВ

Грандиозное событие театрального сезона! Лучшая комедия года! Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут в живую, отдохните и посмейтесь от души. Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно, после спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».

Нет слухам и сплетням-только достоверный скандал! Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом/