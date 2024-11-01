Скандал заказывали?

По мотивам ранних произведений А.П.Чехова. Автор пьесы и режиссер-постановщик — Александр АНДРОСОВ.
В ролях:
- Георгий ДРОНОВ — российский актер театра и кино. Широкую известность Георгию Дронову принесла роль Саши в культовом сериале «САША+МАША» и роль Костика Воронина (мужа Веры) в сериале «Воронины».
- Александр АНДРОСОВ — Заслуженный артист России, российский актер театра и кино.
- Мария СЛАСТЕНКОВА
- Артем ГЛОТОВ
- Александр СТЕФАНЦОВ
- Евгений ЕЛСУКОВ
Грандиозное событие театрального сезона! Лучшая комедия года! Как известно скандал не возникает на пустом месте, это множество событий, переплетённых в один узел, так и в этом спектакле десять лучших чеховских рассказов, десять анекдотов, десять скандальных историй предстанут в живую, отдохните и посмейтесь от души. Никогда еще скандалы не показывались так ярко и смешно, после спектакля все восклицают: «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ».
Нет слухам и сплетням-только достоверный скандал! Продолжительность спектакля — 2 часа с антрактом/
- Возраст
- 12+