Рязань, 9 сентября, живой концерт мировых хитов и классики в сиянии тысячи свечей — шоу симфонического оркестра при свечах MUSE.
Проведите потрясающий вечер с близким человеком или подарите себе свидание с собой в сиянии тысячи свечей. Прикоснитесь к прекрасному в нестандартном формате. Вам будет о чем рассказать друзьям
Шоу MUSE — это современный живой диалог с искусством. Даже если вы искушенный ценитель прекрасного, мероприятие способно вызвать мурашки по коже. В программе — от великой классики до мировых хитов.
- Возраст
- 6+