Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 02
16°
Срд, 03
19°
Чтв, 04
21°
ЦБ USD 80.59 0.16 03/09
ЦБ EUR 93.84 -0.54 03/09
Нал. USD 80.40 / 81.22 02/09 18:25
Нал. EUR 93.88 / 95.05 02/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
3 276
Громкий секс и прогулка без лифчика. Неочевидные штрафы, которые могут...
Что общего между выращиванием шалфея, хождением без лиф...
28 августа 14:15
4 306
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
28 августа 12:07
1 395
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
5 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Шоу симфонического оркестра при свечах MUSE
9 сентября в 19:00
Концерты

Шоу симфонического оркестра при свечах MUSE

МКЦ

Рязань, 9 сентября, живой концерт мировых хитов и классики в сиянии тысячи свечей — шоу симфонического оркестра при свечах MUSE.

Проведите потрясающий вечер с близким человеком или подарите себе свидание с собой в сиянии тысячи свечей. Прикоснитесь к прекрасному в нестандартном формате. Вам будет о чем рассказать друзьям

Шоу MUSE — это современный живой диалог с искусством. Даже если вы искушенный ценитель прекрасного, мероприятие способно вызвать мурашки по коже. В программе — от великой классики до мировых хитов.

Возраст
6+