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Шедевры поэзии от Пушкина до Евтушенко
29 января в 19:00
Концерты

Шедевры поэзии от Пушкина до Евтушенко

Старый парк

Гастроли петербургского лирико-драматического театра «НЕОЛИРА».

В программе концерта: стихи Иосифа Бродского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Беллы Ахмадулиной, Анны Ахматовой, Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Евгения Евтушенко, Игоря Северянина, Николая Гумилева, Александра Блока, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, Арсения Тарковского, Осипа Мандельштама, Марии Вереск, Надежды Сверчковой и других авторов классической и современной литературы. А разбавят лирическую атмосферу вечера нотки тонкого петербургского юмора, интеллигентного сарказма и добропорядочной сатиры.

Все билеты участвуют в розыгрыше сертификата от магазина чая, кофе и сладостей «Кантата» и сборника «Поэзия серебряного века». В книге собраны самые известные стихотворения российских поэтов серебряного века, от Владимира Соловьева до Сергея Есенина.

Читает Антон Тарасов — писатель, композитор, художественный руководитель петербургского лирико-драматического театра «НЕОЛИРА».

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