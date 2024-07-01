Передвижная выставка предоставлена галереей современного искусства Bashmakov Gallery (до июня 2023 — PS Gallery) из Санкт-Петербурга. Павел Анатольевич Башмаков — российский бизнесмен, коллекционер, организатор выставок оригинальной графики Сальвадора Дали и других знаковых фигур искусства ХХ века, в том числе произведений искусства парижской школы.

В коллекции представлены работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других. Все эти звёздные имена связывает Париж — столица искусств XX века, объединившая несколько поколений художников, стремившихся к свободному поиску, творческому развитию и экспериментам. Знакомясь с выставкой «Шедевры мастеров парижской школы» зритель получит представление обо всех основных вехах графического творчества XX века.

С понятием «парижская школа», введённым в обиход критиком Андре Варно, принято связывать интернациональный пласт художников, приехавших жить и работать в Париж в 1900—1960 годах в основном из стран Восточной Европы. Изначально имена французов в этот список попадали редко, чаще всего тогда, когда их нельзя было отделить от группы, образованной приезжими. Ни прежде, ни потом не случалось в истории искусства такой мощной концентрации непохожих, часто противоположных, отважных, независимых и сильных талантов из разных концов мира в одном городе на протяжении столь долгого времени.

Выставка «Шедевры мастеров парижской школы» разделена на пять тем, включающих произведения тридцати художников различных национальностей, мировоззрений и стилей. Тематический блок «Россия-Франция» освещает творчество как русских художников, работавших в Париже, так и европейских мастеров, иллюстрировавших русскую литературу. Раздел «Мой Париж» представляет великий город глазами художников XX века: Мориса Утрилло, Марка Шагала, Михаила Шемякина. «Великие Книги Человечества» отмечены именами Бернара Бюффе и Сальвадора Дали. Раздел «Душа цирка» объединил произведения Фернана Леже, Анри Матисса и Пабло Пикассо. Работы Василия Кандинского, Жоана Миро, Сони Делоне и др. расположены в отделе «Линия. Форма. Цвет».

В экспозиции представлено шестьдесят авторских произведений различных техник печатной графики: литографии, ксилографии, офорта, пошуара, гелиогравюры. Все работы являются оригиналами, некоторые из них существуют всего в нескольких экземплярах. Экспонаты размещены под специальным музейным стеклом, которое позволяет четко разглядеть малейшие детали изображения, и дополнены информационными стендами, на которых можно увидеть редкие фотографии художников и материалы об их жизни и творчестве.