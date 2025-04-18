Шафран. Часть 2

История о Шанкаране Наире, бесстрашном и харизматичном адвокате, который вел грандиозную юридическую борьбу против могущественной Британской империи, раскрывая миру жестокую правду о резне в Джаллианвала Багхе.
- Режиссёр
- Каран Сингх Тьяги
- Актёры
- Акшай Кумар, Анания Пандей, Мадхаван, Сэмми Джонас Хини, Стивен Хартли, Марк Беннингтон, Амит Сиал, Мумита Пал, Алекс О'Нелл, Криш Рао
- Продолж.
- 120 мин.
- Премьера
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2025-04-18 00:00:00 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма