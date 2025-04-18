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Шафран. Часть 2
Кино

Шафран. Часть 2

История о Шанкаране Наире, бесстрашном и харизматичном адвокате, который вел грандиозную юридическую борьбу против могущественной Британской империи, раскрывая миру жестокую правду о резне в Джаллианвала Багхе.

Режиссёр
Каран Сингх Тьяги
Актёры
Акшай Кумар, Анания Пандей, Мадхаван, Сэмми Джонас Хини, Стивен Хартли, Марк Беннингтон, Амит Сиал, Мумита Пал, Алекс О'Нелл, Криш Рао
Продолж.
120 мин.
Премьера
2025-04-18 00:00:00 в России
Возраст
16+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма

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