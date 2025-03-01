2025 год — юбилейный для Сергея Маврина — 40 лет на профессиональной сцене! В честь этого состоится масштабный инструментальный тур по городам России с одноименной программой «40 лет на сцене»!

Сергей Маврин — гитарист-виртуоз, композитор и поэт, радиоведущий и звукорежиссер, известный широкой аудитории в первую очередь как участник группы «Ария», приложивший руку и душу к созданию ее знаковых альбомов «Герой асфальта», «Игра с огнем» и «Кровь за кровь», признанных одними из лучших в истории коллектива. Творческий путь Сергея отмечен работой в группах «Черный кофе», «Металлаккорд», «Ария» и «Кипелов», сотрудничеством с известными музыкантами и поэтами.

25 лет Сергей Константинович посвятил одноименной группе «Маврин», а в нынешнее время занимается проектом MAVRBAND.