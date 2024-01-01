Сергей Дубровин — экс-солист легендарной группы «Фристайл», лауреат премии «Песня года». Именно он исполнил песню «Ах, какая женщина», которая стала шлягером на все времена. Даже после его ухода из коллектива на всех радиостанциях эта песня звучит только в его исполнении. Его концертная программа проходит в формате душевной, творческой встречи.

Теплая атмосфера и неповторимый вокал не оставят равнодушными никого. Программа включает в себя популярные хиты исполненные им в группе «Фристайл», такие как: «Ах, какая женщина», «Догорает свеча», «Прощай на веки», а также другие шлягеры, завоевавшие сердца огромного количества поклонников: «Снежинка», «Берегите женщин своих», «А над речкой туман» и другие. Концерт Сергея Дубровина — это настоящий праздник для вашей души и яркие впечатления на долгое время!