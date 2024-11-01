Сердце, наполненное светом

Ансамбль народной музыки «Ока», художественный руководитель Сергей Ваньков
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Валикова (народный вокал)
Лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Тураева (народный вокал).
Лектор-музыковед Елена Пронюшкина
Константин Георгиевич Паустовский — созерцатель и выдумщик, лирик и романтик. Он сумел запечатлеть в своем творчестве красоту души, величие природы и торжество доброты.
На концерте мы вспомним страницы из его «Повести о жизни», которую он писал в течение 18-ти лет, и в которой нашли отражение вехи его жизненного и творческого пути этого периода: работа на санитарном поезде в Первую мировую войну, работа журналистом в Москве, дебри Революции и Гражданской войны, а также дело всей его жизни — писательство и бесконечная любовь к природе и восхищение ее красотой.
Встреча с творчеством писателя всегда исцеляет, как прогулка после грозы. Вся грязь смыта, духота ушла, дышится легко, и видно только прекрасное. Этот взгляд может показаться искусственным, но для Константина Паустовского он был естественным.
В программе:
- П.И. Чайковский. Пляска скоморохов из музыки к пьесе Островского «Снегурочка»
- А. Ермаков. Фантазия на песню Рязанской области «Зимушка»
- В.Лямкин. Парафраз на цыганские темы
- Муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. Эх, любовь калинушка
- Русская народная песня «Яблочко». Обработка А. Беляева
- М. Кюсс. Вальс «Амурские волны»
- Муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова. Русские струны души
- Муз. Н. Родионова, сл. С. Есенина. Гой ты, Русь моя родная
- В. Городовская. Музыкальная картинка «Русская тройка»
- Муз. В. Темнова, сл. П. Черняева «Я деревенская»
- Плясовой наигрыш «Смоленский гусачок». Обработка В. Широкова
- Муз. П. Аедоницкого, сл. И. Шаферана. Умывалось красно солнышко
- Муз. А. Новикова, сл. А. Филатова. Рязань моя, краса моя
- Возраст
- 6+