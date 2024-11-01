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Сердце, наполненное светом
4 декабря в 10:00
Концерты

Сердце, наполненное светом

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Ансамбль народной музыки «Ока», художественный руководитель Сергей Ваньков

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Валикова (народный вокал)

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Тураева (народный вокал).

Лектор-музыковед Елена Пронюшкина

Константин Георгиевич Паустовский — созерцатель и выдумщик, лирик и романтик. Он сумел запечатлеть в своем творчестве красоту души, величие природы и торжество доброты.

На концерте мы вспомним страницы из его «Повести о жизни», которую он писал в течение 18-ти лет, и в которой нашли отражение вехи его жизненного и творческого пути этого периода: работа на санитарном поезде в Первую мировую войну, работа журналистом в Москве, дебри Революции и Гражданской войны, а также дело всей его жизни — писательство и бесконечная любовь к природе и восхищение ее красотой.

Встреча с творчеством писателя всегда исцеляет, как прогулка после грозы. Вся грязь смыта, духота ушла, дышится легко, и видно только прекрасное. Этот взгляд может показаться искусственным, но для Константина Паустовского он был естественным.

В программе:

  • П.И. Чайковский. Пляска скоморохов из музыки к пьесе Островского «Снегурочка»
  • А. Ермаков. Фантазия на песню Рязанской области «Зимушка»
  • В.Лямкин. Парафраз на цыганские темы
  • Муз. Г. Пономаренко, сл. С. Есенина. Эх, любовь калинушка
  • Русская народная песня «Яблочко». Обработка А. Беляева
  • М. Кюсс. Вальс «Амурские волны»
  • Муз. А. Аверкина, сл. В. Бокова. Русские струны души
  • Муз. Н. Родионова, сл. С. Есенина. Гой ты, Русь моя родная
  • В. Городовская. Музыкальная картинка «Русская тройка»
  • Муз. В. Темнова, сл. П. Черняева «Я деревенская»
  • Плясовой наигрыш «Смоленский гусачок». Обработка В. Широкова
  • Муз. П. Аедоницкого, сл. И. Шаферана. Умывалось красно солнышко
  • Муз. А. Новикова, сл. А. Филатова. Рязань моя, краса моя

Возраст
6+