Сердце, наполненное светом

Ансамбль народной музыки «Ока», художественный руководитель Сергей Ваньков

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Евгения Валикова (народный вокал)

Лауреат всероссийских и международных конкурсов Татьяна Тураева (народный вокал).

Лектор-музыковед Елена Пронюшкина

Константин Георгиевич Паустовский — созерцатель и выдумщик, лирик и романтик. Он сумел запечатлеть в своем творчестве красоту души, величие природы и торжество доброты.

На концерте мы вспомним страницы из его «Повести о жизни», которую он писал в течение 18-ти лет, и в которой нашли отражение вехи его жизненного и творческого пути этого периода: работа на санитарном поезде в Первую мировую войну, работа журналистом в Москве, дебри Революции и Гражданской войны, а также дело всей его жизни — писательство и бесконечная любовь к природе и восхищение ее красотой.

Встреча с творчеством писателя всегда исцеляет, как прогулка после грозы. Вся грязь смыта, духота ушла, дышится легко, и видно только прекрасное. Этот взгляд может показаться искусственным, но для Константина Паустовского он был естественным.

В программе: