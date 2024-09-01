Семейный ансамбль. Концерт № 1

Cчастливы семьи, в которых царят мир, любовь и взаимопонимание. Но еще больше радости, когда родители и дети имеют общие увлечения! «Семейный ансамбль» — новый совместный проект Рязанской филармонии и управления культуры администрации города Рязани, приуроченный к Году семьи. Участниками двух концертов станут воспитанники музыкальных школ и школ искусств, их родители и родственники, которые профессионально связали свою жизнь с музыкой, а также преподаватели.

Проект несет высокую миссию возрождения традиций семейного музицирования, укрепления института семьи и передачи из поколения в поколение традиционных культурных ценностей.