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Scorpions Show с оркестром
11 марта в 19:00
Концерты

Scorpions Show с оркестром

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Владислав Ивойлов, вокал

Дмитрий Игнатьев, электрогитара

Александр Махтеев, электрогитара

Николай Баранов, бас

Сергей Серебренников, барабаны

Рязанский губернаторский симфонический оркестр

Художественный руководитель и главный дирижер Сергей Оселков

Scorpions — коллектив, не нуждающийся в представлении! Культовая во всем мире группа из Германии, одна их самых популярных и узнаваемых групп в России. Scorpions славится не только своими композициями в классическом стиле хард-рок, но и непревзойденными лирическими балладами, которые так полюбили российские поклонники. Пребывание Скорпов в 90-е годы в нашей стране имело историческое значение для коллектива: с такой искренней любовью и восторгом их, пожалуй, не встречали ни в одной другой стране мира. Впоследствии Scorpions даже выпустили альбом To Russia With Love, а знаменитый хит Wind of Change, ставший гимном целого поколения, был написан Клаусом Майне под впечатлением от концертов в СССР. Позднее музыканты создали русскоязычную версию этой песни, выражая взаимную симпатию к российской публике.

Шоу позволит вам вновь прикоснуться к творчеству кумиров, услышать их лучшие хиты в уникальной авторской обработке.

Музыканты трибьют-шоу Symphony Of Glory и Рязанский губернаторский симфонический оркестр под управлением Сергея Оселкова максимально передадут эмоции, энергетику, страсть и музыкальный накал, которые царили на концертах знаменитых немцев.

Возраст
6+