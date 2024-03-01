Счастливым быть!: Ярослав Сумишевский

Ярослав Сумишевский, народный певец и любимец публики, представляет свою новую концертную программу «Счастливым быть!». Программа большого концертного тура посвящена 40-летнему юбилею артиста. Артист исполнит самые важные, значимые, личные, актуальные песни. Артист поделится музыкальной историей своего длинного, сложного, но яркого творческого пути. «Я всегда мечтал много гастролировать, быть востребованным исполнителем. Шел к своей мечте, не смотря на все сложности и препятствия. Шел и никогда не останавливался. Мои концерты — это моя благодарность аудитории за доверие. Я хочу каждому зрителю сказать „Благодарю!“ за невероятную поддержку и опору, за стимул! На сцене я по-настоящему счастлив!»