Самый детский день

Встречаем первый день лета и приглашаем всех на яркий и веселый праздник, посвященный Дню защиты детей!

Программа праздника:

11:00 — конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», ярмарка;

11:30 — игровые тематические площадки «Лаборатория веселья»;

12:00 — концертная программа «Яркие краски лета»;

12:30 — игровая программа «Счастливые улыбки»;

13:00 — финальный флешмоб «Солнечный круг».

Обещаем много веселья, радости, улыбок и подарков. С нетерпением ждем вас 1 июня в 11:00 в сквере 50-летия Октября!