Самый детский день

Встречаем первый день лета и приглашаем всех на яркий и веселый праздник, посвященный Дню защиты детей!
Программа праздника:
- 11:00 — конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», ярмарка;
- 11:30 — игровые тематические площадки «Лаборатория веселья»;
- 12:00 — концертная программа «Яркие краски лета»;
- 12:30 — игровая программа «Счастливые улыбки»;
- 13:00 — финальный флешмоб «Солнечный круг».
Обещаем много веселья, радости, улыбок и подарков. С нетерпением ждем вас 1 июня в 11:00 в сквере 50-летия Октября!
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