Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
19°
Втр, 28
21°
Срд, 29
23°
ЦБ USD 88.69 -1.01 28/05
ЦБ EUR 96.3 -0.8 28/05
Нал. USD 85.50 / 99.00 27/05 18:30
Нал. EUR 93.20 / 115.00 27/05 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
2 834
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
13 867
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 030
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
14 938
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Самый детский день
1 июня в 11:00
Праздники

Самый детский день

Рязанский дворец молодежи

Встречаем первый день лета и приглашаем всех на яркий и веселый праздник, посвященный Дню защиты детей!

Программа праздника:

  • 11:00 — конкурс рисунка на асфальте «МЕЛ ФЕСТ», ярмарка;
  • 11:30 — игровые тематические площадки «Лаборатория веселья»;
  • 12:00 — концертная программа «Яркие краски лета»;
  • 12:30 — игровая программа «Счастливые улыбки»;
  • 13:00 — финальный флешмоб «Солнечный круг».

Обещаем много веселья, радости, улыбок и подарков. С нетерпением ждем вас 1 июня в 11:00 в сквере 50-летия Октября!

Возраст
0+