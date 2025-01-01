С чего начинается Родина

Концерт объединит на одной сцене известную рязанскую группу Feelin’s и хоровые коллективы школ № 33, 39 и 56 г. Рязани.

Учащиеся школ вместе с известной джазовой группой под управлением Геннадия Филина представят яркую музыкальную программу, состоящую из духоподъёмных песен эпохи СССР и авторских композиций Feelin’s о родном крае.

В исполнении коллективов прозвучат знакомые с детства песни: «Крылатые качели», «Солнечный круг», «Катюша», «Ты — человек», «Если с другом вышел в путь», «Прекрасное далёко» и др., а также авторские песни об обитателях Окского биосферного заповедника — зубрах и журавлях.

Уникальное событие станет ярким примером преемственности поколений и культурного обмена, в котором дети и взрослые объединят свои таланты и музыкальным языком расскажут, с чего же начинается Родина.