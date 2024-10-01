РЯЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ В ФОТОГРАФИЯХ

13 НОЯБРЯ во Дворце Олега состоится открытие выставки, приуроченной к 140-летию Рязанского музея-заповедника, который на протяжении столетия располагался на территории древнего центра города — Рязанского кремля.

Фотоколлекции Рязанского музея-заповедника и Государственного архива Рязанской области раскрывают малоизвестные страницы бытования памятников кремлевского ансамбля в XIX—XXI вв. и позволяют отметить значительную роль музея в изучении, сохранении и реставрации особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Помимо снимков кремлевского ансамбля, в состав выставки включены виды ближайших окрестностей: набережных реки Трубежа и Лыбеди, района Остров и Соборной (Советской) площади с Ильинской церковью и Соборным бульваром. В проекте будут представлены снимки, выполненные в разных жанрах: документальной и художественной архитектурной съемки, фоторепортажа и даже жанрового фотопортрета.