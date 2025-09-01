Рязанский камерный хор

Художественный руководитель Алексей Ракин

Главный хормейстер Илья Волков

В программе: произведения П. Чеснокова, А. Гречанинова, С. Трубачева, М. Балакирева, Вас. Калинникова и др.

В 2025 году исполнилось 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник.

Концерт духовной музыки включает произведения русских композиторов конца XIX — XX веков, в которых отражен исторический путь становления монашества в России, русских монастырей как центров духовной культуры страны.