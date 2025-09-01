Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 29
10°
Втр, 30
11°
Срд, 01
13°
ЦБ USD 83.61 0 27/09
ЦБ EUR 97.68 -0.47 27/09
Нал. USD 81.00 / 83.00 28/09 07:00
Нал. EUR 97.00 / 99.50 28/09 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
1 093
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
905
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
952
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
2 835
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Рязанский камерный хор
29 сентября в 19:00
Концерты

Рязанский камерный хор

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

Рязанский камерный хор

Художественный руководитель Алексей Ракин

Главный хормейстер Илья Волков

В программе: произведения П. Чеснокова, А. Гречанинова, С. Трубачева, М. Балакирева, Вас. Калинникова и др.

В 2025 году исполнилось 400 лет Успенскому Вышенскому монастырю, в котором подвизался выдающийся богослов и проповедник святой Феофан Затворник.

Концерт духовной музыки включает произведения русских композиторов конца XIX — XX веков, в которых отражен исторический путь становления монашества в России, русских монастырей как центров духовной культуры страны.

Возраст
6+