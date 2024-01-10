Русские сезоны. Пабло Пикассо

Постановка Teatro dell’Opera di Roma (Рим, Италия). Пикассо и Ballets Russes: два балета из истории гениального содружества. Римская опера на сцене в Помпеях объединила в один вечер два балета дягилевской антрепризы «Русские сезоны», связанные с именем великого Пабло Пикассо.

«Парад» — первый опыт сотрудничества Пикассо с Дягилевым. Спектакль Леонида Мясина по либретто Кокто на музыку Эрика Сати представляет собой картинки ярмарочного шествия. Причудливый, экстравагантный и решительно не похожий на то, к чему привыкла парижская публика начала XX столетия, этот спектакль вызвал на премьере настоящий скандал. Но Дягилев, обладавший невероятной театральной интуицией, был в восторге и продолжил сотрудничество с художником.

Среди их совместных работ была и «Пульчинелла», также поставленная Мясиным, — веселый, романтично-хулиганский балет по мотивам комедии дель арте, где южный темперамент Пикассо пришелся как нельзя кстати. «Русские сезоны» Дягилева, легендарная антреприза, во многом изменившая мир балета, знаменита, в числе прочего, и работами выдающихся художников. Шесть спектаклей «Русских сезонов» были выпущены при участии испанского художника Пабло Пикассо. Впервые столкнувшись с миром балета, живописец быстро понял, что театр — это возможность показать свои работы гораздо большему количеству людей, вырваться за рамки узкого круга ценителей. И с энтузиазмом бросился в новую авантюру. «Парад», попавший на период увлечения Пикассо кубизмом, по сей день остается одним из самых экстравагантных балетов. Под стать работе художника была и музыка Эрика Сати, так же точно отражавшая новые взгляды творцов того времени. Она не имела ничего общего с привычной балетной музыкой, которую писали «в ноги», но работала единым целым с идеями Кокто, Пикассо и Мясина. Один из первых опытов балетного сюрреализма, ставший по-настоящему скандальным из-за своего новаторства, пережил своих критиков и продолжает изумлять зрителей бунтарским духом и непривычным подходом к искусству танца. «Пульчинелла» — совсем иной спектакль. Итальянская уличная пьеса, сколь очаровательная, столь и жестокая — как подобает площадному театру — поставлена на стилизованную музыку Стравинского по сюжету из сборника комедии дель арте о «Четырех полишинелях». Если «Парад» запоминается, прежде всего, благодаря костюмам, то «Пульчинелла» — царство очаровательной, забавной и очень интересной, точно характеризующей персонажей хореографии.