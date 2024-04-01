Русская метафизика

Владимир Матвеев родился в Благовещенске-на-Амуре 20 мая 1963 года в семье скульптора. Когда ему было 11 лет, семья переехала в Пензу. В 1980 году Владимир начал участвовать в профессиональных выставках. В 1982—1986 годах учился в Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого. С 1987 года живет и работает в Москве. С 1999 года — член Международного художественного фонда, с 2013 — член Московского Союза художников. Является участником московских, всероссийских и зарубежных выставок. Работы находятся в частных собраниях России, Европы, США, Японии, неоднократно продавались на аукционе «DROUOT» в Париже.

Владимир Матвеев с самого начала своего творческого пути не был реалистом: использование стилистики авангарда и обращение к иконописным источникам логично привели его к абстракции как самому свободному языку самовыражения второй половины ХХ века. При этом конкретная фигуративность и некоторая условность изображаемого, сдержанность цветовой палитры и аккуратные яркие живописные решения сменились беспредельной беспредметностью и колористической смелостью. Так же и художественную кисть для многих картин заменила кисть руки художника, от которой зависит траектория выливания краски и маршрут шпателя по поверхности холста или доски. От масла и акрила художник все же не отказывается, но также использует резиновые краски, эмали и аэрозоль.

Эти перемены не были внезапным бунтом, в работах 1990 — 2000-х годов прослеживается постепенная смена взгляда с объекта на субъект, с окружающего на внутреннее, с формы на цвет, с факта на чувство. При этом движение художественной мысли не линейно, в творчестве Матвеева сложно выделить отдельные периоды: он возвращается к, казалось бы, уже пройденному, повторяет, дополняет, совершенствует. Практикуя разнообразие приемов и заимствование отдельных методов, он свободно конструирует свою художественную реальность, накапливая универсальный опыт и усложняя темы своих произведений, обращаясь к возвышенному и вечному. Сложность выбранной темы («Дыхание Бога», «Экспансия», «Вознесение», «Sacramentum nativitatis», «Тайна жизни» и другие) влияет на структуру картины, на сложность техники и цветовое напряжение. Или же наоборот. Несмотря на метафизический вектор развития искусства Матвеева, оно ставит онтологические вопросы — предельно антропоцентрично, часто физиологично. Попытки найти ответы вне и сверх человеческого, неизбежно приводят к максимальному экспрессивному напряжению, к энергетическому взрыву, подобному рождению новой звезды, и, как следствие, к неожиданно обратному эффекту — выражению глубоко индивидуальных, личных, трагичных или лиричных, переживаний и воспоминаний, доходящих до предельного возбуждения, озарения, «Катарсиса», как и называется одна из работ художника.

Как и во всей истории абстрактного искусства, пространство в картинах Владимира Матвеева со временем становится все более безграничным, безрамочным. Это связано не только с исчезновением четких контуров цветового пятна, с расширением, прирастанием объемов холста, но и с углублением художественной вселенной, созданием пространства в пространстве, подобных туманностям и галактикам в бесконечном космосе творческого воображения. Содержание произведения — застигнутая в состоянии покоя, мятущаяся мысль-душа художника — находится в вечных поисках новых витальных форм, выхода за пространственные пределы, колеблется между статикой и динамикой. Матвеев мог бы сказать словами художника-абстракциониста Цзао Уцзи: «Неистовая энергия для меня не менее интересна, чем тишина и покой». Возможно, то, что зритель воспринимает в картинах Матвеева как бурю и натиск, для художника на самом деле является моментом освобождения и, значит, успокоения, умолкания, пусть и на время, мятежной мысли.