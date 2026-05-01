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Россия единством сильна
12 июня в 13:00
Концерты

Россия единством сильна

ДК «Приокский»

В честь Дня России в концертном зале ДК «Приокский» в рамках Года единства России состоится праздничная программа.

На сцене выступят: песенно‑инструментальный ансамбль «Отрада», ансамбль народной песни «Рушники», артисты Клуба любителей эстрадной музыки, танцевальная команда «ВАРИант», вокальный коллектив «Неразлучные друзья», хореографический ансамбль «Карусель» и ансамбль народного танца «Приокский Лель» ЦДТ «Приокский».

В программе — песни, воспевающие многонациональную Россию и единство ее народов, а также разножанровые танцевальные номера, которые придадут концерту особый колорит.

Перед началом концерта, у входа во Дворец культуры, зрителей будет встречать эстрадный оркестр с тематическими инструментальными композициями — это создаст праздничное настроение с первых минут.

Мероприятие станет настоящим вдохновляющим и объединяющим праздником, который напомнит о силе и красоте родной страны!

Возраст
6+