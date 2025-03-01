4 исполнителя и сотни слушателей, мечтающих попасть на их концерты. 26 марта на сцене Муниципального Культурного Центра блистательный и виртуозный Российский квартет саксофонистов!

Специально для концерта в Рязани музыканты подготовили эксклюзивную программу «Популярная классика и музыка кино».Хиты академического, эстрадного и популярного жанров!

Изящная музыка Россини, захватывающие мотивы Бизе, страстные танго Пьяццоллы, киномузыка Леграна, легендарный Queen — все это, безусловно, станет самым ярким впечатлением кругосветного музыкального путешествия!

Также, Концерт будет сопровождаться увлекательным конферансом артистов Квартета.

Не пропустите, подарите себе и своим близким незабываемую встречу с Российским квартетом саксофонистов!