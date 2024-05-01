Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но случилось так, что юные Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти полюбили друг друга…

Трагедия «Ромео и Джульетта», вышедшая из-под пера гениального английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, — самая знаменитая история любви, известная во всех уголках нашей планеты. Более четырех веков она не сходит с театральных подмостков, заставляя сопереживать и восхищаться силой чувств юных влюбленных, которые не смогли жить друг без друга. И сегодня, когда столь неузнаваемо изменилось время, эта романтическая и страстная история звучит так, будто написана вчера.

В спектакле нет классических шекспировских одежд и величественных интерьеров. Рамки времени размыты. Борьба двух семей обострена до предела. Страсти на сцене накаляются, накатывают волнами и в итоге захлестывают шквалом. И пульс спектакля бьётся в одном ритме с современным миром.