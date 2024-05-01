Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 28
22°
Срд, 29
24°
Чтв, 30
23°
ЦБ USD 88.44 -0.25 29/05
ЦБ EUR 96.24 -0.06 29/05
Нал. USD 84.60 / 99.00 28/05 17:00
Нал. EUR 92.40 / 115.00 28/05 17:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
3 318
Сетевой лохотрон? Как безработные рязанцы несли работодателю деньги
Рязанка поделилась своей историей с РЗН. инфо: она откл...
21 мая 11:59
14 410
Рязанский суд отказался предоставить СМИ информацию о подозрительном д...
В адрес известного федерального интернет портала «ПроДо...
20 мая 15:32
5 517
Реквием для бродяг. Стоит ли в Рязанской области вводить эвтаназию дом...
О возможных вариантах решения вопроса с безнадорными со...
3 мая 13:36
15 394
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Ромео и джульетта
31 мая в 19:00
Театр

Ромео и джульетта

Театр юного зрителя (на Соборной)

Между двумя именитыми веронскими семьями Монтекки и Капулетти вот уже много лет длится вражда. Но случилось так, что юные Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти полюбили друг друга…

Трагедия «Ромео и Джульетта», вышедшая из-под пера гениального английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, — самая знаменитая история любви, известная во всех уголках нашей планеты. Более четырех веков она не сходит с театральных подмостков, заставляя сопереживать и восхищаться силой чувств юных влюбленных, которые не смогли жить друг без друга. И сегодня, когда столь неузнаваемо изменилось время, эта романтическая и страстная история звучит так, будто написана вчера.

В спектакле нет классических шекспировских одежд и величественных интерьеров. Рамки времени размыты. Борьба двух семей обострена до предела. Страсти на сцене накаляются, накатывают волнами и в итоге захлестывают шквалом. И пульс спектакля бьётся в одном ритме с современным миром.

Возраст
12+