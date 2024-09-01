Ансамбль «Солисты Рязани» представит в новом сезоне серию концертов, знакомящую слушателей с шедеврами камерной музыки. Программа «Романтическая коллекция» приурочена к Международному Дню музыки и посвящена произведениям, созданным в первой половине XIX века.

Октет фа мажор Франца Шуберта написан в 1824 году для нестандартного состава инструментов: кларнета, фагота, валторны, двух скрипок, альта, виолончели и контрабаса. Заказчиком выступил граф Фердинанд Тройер. Он попросил композитора написать произведение, похожее по замыслу на септет Людвига ван Бетховена. Примечательно, что в первом исполнении октета Шуберта принимали участие музыканты из состава, представлявшие премьеру бетховенского сочинения.

Октет состоит из шести частей. Музыка октета контрастна и богата искусными мелодиями. В финале композитор использовал тему из своей юношеской оперы «Друзья из Саламанки». Большой диапазон инструментальных тембров позволил композитору создать произведение масштаба, приближающегося к симфонии и занимающего видное место в камерном репертуаре.

Секстет ре мажор написан Феликсом Мендельсоном в возрасте 15 лет. Несмотря на юный возраст, композитор проявил себя как состоявшийся художник с высоким уровнем мастерства и ярко выраженным индивидуальным художественным языком, при этом опираясь на творческое наследие венских классиков. В Секстете четыре части, музыка которых жива, стремительна и эмоциональна. Исследователи творчества музыканта признают, что толчком к сочинению Октета стало знакомство с двойным струнным квартетом Луи Шпора, в котором один квартет передают образы земной жизни, а другой — божественное начало человеческого существа. По воспоминаниям сестры композитора Фанни, одна из частей Секстета вдохновлена образами и событиями «Фауста» И.В. Гете.