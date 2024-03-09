Роман Костомаров: Рожденный дважды

Идеальная спортивная карьера — олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион России и Европы в танцах на льду. Но в январе 2023 года внезапная болезнь практически лишила жизни Романа Костомарова. Он находился в коме, врачи провели ему несколько операций и были вынуждены ампутировать конечности. Прогнозы на выздоровление были менее процента. Но он выжил и благодаря любви и поддержке семьи и близких не потерял веру и встал на путь восстановления.

Уже через 11 месяцев Роман снова вышел на лед со своей партнершей Татьяной Навкой, чтобы исполнить их знаменитую программу «Кармен», принесшую им золотую олимпийскую медаль. Он, как и его герой тореадор, смог укротить болезнь и вернуть себе полноценную жизнь.