Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 295
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 149
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 185
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 766
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда»
20 ноября в 19:00
Рок-опера в двух действиях Санкт-Петербургского театра рок оперы

  • Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер
  • Либретто — Тим Райс
  • Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая
  • Музыкальная редакция — Юрий Маркелов
  • Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

  • Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов
  • Балетмейстер — Геннадий Абрамов
  • Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко
  • Художник-постановщик — Алла Коженкова

Премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия — нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера» приходят в Церковь. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком!

Сейчас спектакль идет в обновленной музыкальной версии Артема Пантелеева.

В спектакле заняты ведущие артисты театра:

Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, заслуженный артист РФ Богдан Вивчаровский, Ярослав Баярунас, заслуженный артист РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

Продолжительность 2 часа с антрактом.

Возраст
12+