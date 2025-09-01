Рок-опера в двух действиях Санкт-Петербургского театра рок оперы

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер

Либретто — Тим Райс

Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая

Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов

Балетмейстер — Геннадий Абрамов

Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко

Художник-постановщик — Алла Коженкова

Премьера состоялась в феврале 1990 года на сцене ДК им. Ленсовета в Санкт-Петербурге.

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия — нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера» приходят в Церковь. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком!

Сейчас спектакль идет в обновленной музыкальной версии Артема Пантелеева.

В спектакле заняты ведущие артисты театра:

Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, заслуженный артист РФ Богдан Вивчаровский, Ярослав Баярунас, заслуженный артист РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

Продолжительность 2 часа с антрактом.