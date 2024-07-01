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Рок на века
18 июля в 19:00
Концерты

Рок на века

ДК «Приокский»

Концерт — краткий экскурс в историю рок-музыки и ее разновидностей, пути к успеху популярных зарубежных и российских рок-групп. В программе — наиболее популярные рок-хиты XX и XXI века на русском и английском языках. Отобраны лучшие композиции на темы любви, смысла жизни, борьбы добра со злом, любви к родине.

Формат мероприятия (концерт-рассуждение) поможет лучше понять, как данное музыкальное направление отражается на жизни. Световые спецэффекты сделают это зрелище более запоминающимся.

На концерте прозвучат популярные композиции из репертуара таких групп, как Queen, Scorpions, «Король и Шут», «Ария», «Ночные снайперы», солистов Ольги Кормухиной, Линды и др. Номера представят солисты клуба эстрадной музыки.

Возраст
12+