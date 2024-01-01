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Родион Замуруев
25 февраля в 17:00
Концерты

Родион Замуруев

Зал камерной музыки Рязанской областной филармонии

25 февраля в 17:00 на нашей сцене выступит один из самых заметных и ярких отечественных скрипачей Родион Замуруев.

Музыкант многократно давал концерты в нашем городе, и здесь всегда ждут с ним встречи. Он неизменно покоряет слушателей виртуозной игрой, смелыми трактовками произведений и умением выстраивать удивительный контакт с публикой.

Вместе с лауреатом международных конкурсов Виктором Чернелевским (фортепиано) Родион Замуруев представит сочинения А. Шнитке, А. Пярта, И. Стравинского, М. де Фалья, Х. Родриго, П. де Сарасате и др.

Возраст
6+