Студия народного пения «Лелюшки» представит свою большую концертную программу «Родились в России мы».

В свете сохранения русских ценностей и культурных традиций наших предков юные артисты расскажут в своих песнях и творческих номерах о любви к Родине и родному краю.

Авторские костюмы, подготовленные с учетом характерных особенностей нарядов Рязанского края, в сочетании с современным прочтением русского творчества прошлого и настоящего, несомненно, произведут впечатление на зрителя!

Студией народного пения «Лелюшки» руководит Валентина Рязанова, певица, исполнительница современной русской авторской песни, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Концерт состоится на площади перед Муниципальным культурным центром.